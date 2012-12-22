ODTÜ'lü öğrenciler serbest bırakıldı!

ODTÜ kampüsündeki olaylara ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye getirilen 10 öğrenciden 2'si savcılıkta serbest bırakılırken, 8'i tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemede serbest bıraktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatı üzerine Terörle Mücadele Şubesi polislerince dün (21 Aralık 2012) gözaltına alınan öğrencilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır, ifadesini aldığı öğrencilerden 2'sini serbest bırakırken, 10'unu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Savcılık sorgusu sırasında öğrencilere, ''Eyleme gelme talimatını kimden aldınız?'', ''Örgütsel bağlamda atılan sloganlara niçin katıldınız?'', ''Organize şekilde toplanmanızın, kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmanızın, kolluk güçleriyle çatışmanızın, barikat kurup ateş yakmanızın, kamu binalarına ve bankaların ATM'lerine zarar vermenizin, güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırıda bulunmanızın amacı nedir?'' soruları yöneltildiği öğrenildi.

Savcı Bayındır, ODTÜ Rektörlüğü'ne yazı yazarak, yerleşkede meydana gelen zararın Ankara Emniyet Müdürlüğü ile koordineli biçimde tespit edilmesini istedi.

Bayındır, Emniyet'ten, zanlıların terör örgütleriyle irtibatlarının bulunup bulunmadığının kapsamlı şekilde araştırılmasını, kullandıkları telefon numaraları üzerinde HTS, mesaj ve baz verilerinin incelenmesini istedi.

Öğrencilerden 2'si savcılıkta serbest bırakılırken, 8'i de tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemede serbest bırakıldı.