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Gözaltına alınan 11 kişi İstanbul'a getirildi

Ergenekon soruşturması kapsamında dün K.Maraş, Elazığ, Ankara ve Antalya'da gözaltına alınan 11 kişi İstanbul'a getirildi.

23 Ocak 2009 02:00


Ergenekon soruşturması kapsamında dün Kahramanmaraş, Elazığ, Ankara ve Antalya'da gözaltına alınan 11 kişi İstanbul'a getirildi. İstanbul'a getirilenler arasında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek de var.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan, aralarında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ve araştırmacı Erhan Göksel'in de bulunduğu 5 kişi, Kahramanmaraş'tan 3 polis, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek ve Antalya uçağından ise Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri S.K. ve polis memuru F.S.'de polisler eşliğinde İstanbul'a getirildi.

Özbek de İstanbul'da

Ankara'da gözaltına alınan, aralarında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ve araştırmacı Erhan Göksel'in de bulunduğu 5 kişi, İstanbul'a getirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirilen 5 kişi, apronda körük altından polis aracına alındı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolü tamamlanan 5 kişi daha sonra işlemlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kahramanmaraş'tan 3 polis getirildi

Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan 3 polis de İstanbul'a getirildi.

Karayolu ile Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, buradan da uçakla İstanbul'a getirilen polisler, gözaltına alındıkları sırada ele geçirilen delillerle birlikte İstanbul polisine teslim edildi.

Elazığ ve Antalya'dan 3 kişi getirildi

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek de, uçakla İstanbul'a getirildi.

THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirilen Ayhan Atabek, iç hatlar geliş terminalinden polisler eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Atabek'le aynı dakikalarda inen THY'nin Antalya uçağından ise Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri S.K. ve polis memuru F.S'de polisler eşliğinde iç hatlar geliş katına getirildi.

Polisler burada yapılan işlemin ardından Havalimanı'ndan çıkarıldı. Bu arada getirilen polislerle birlikte bilgisayar kasaları ve bir adet kılıfının içinde tüfek bulunduğu görüldü

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