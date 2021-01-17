Gözaltına alınacağı duyurulmuştu; Rus muhalif lider Navalni bugün Rusya'ya dönüyor

Geçen yaz Noviçok'la zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni, vardığında gözaltına alınacağının duyurulmasına rağmen, bugün Rusya'ya dönecek.

France 24'ün aktardığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif öne çıkan isimlerden biri olan ve geçen ağustos ayında şüpheli bir şekilde zehirlenen Aleksey Navalni, "ülkesini özlediğini" belirterek Almanya'dan Rusya'ya döneceğini açıkladı. Bugün Rusya'ya dönmesi beklenen Navalni, "kendisi hakkında uydurulmuş suçlamaları umursamadığını" söyledi.

Öte yandan Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri(FSIN), geçen hafta Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya toprağına döner dönmez gözaltına alıncağını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Navalni, ağustos ayında Rusya'nın Tomsk kentine giderken fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Zehirlendiği tespit edilen Navalni, tedavi için Almanya'ya götürülmüştü. Almanya'da tedavisi süren Navalni'nin Noviçok isimli maddeyle zehirlendiği tespit edilmişti. Almanya, Britanya ve Fransa, Navalni'nin zehirlenmesinde Kremlin'in rolü olduğuna işaret etmiş, Rusya ise tüm suçlamaları yalanlamıştı.

Navalni, Rusya'da hükûmetin "kendisinden korktuğunu" ve suikast düzenlediğini savunmuştu.