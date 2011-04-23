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GÖZALTI SAYISI 87'YE ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

23 Nisan 2011 18:59

-GÖZALTI SAYISI 87'YE ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - İstanbul'da, tanınmış markaların sahte ürünlerini piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 87'ye çıktı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, marka sahteciliğine yönelik başta Kapalıçarşı olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 11 imalathane, 67 ev ve 63 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda tespit edilen birçok ünlü markanın sahtesi çanta, kemer, saat ve elektronik ürününe el konuldu.  El konulan sahte ürünler 15 kamyona yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Gözaltına alınan aralarında mağaza sahiplerine arama kararlarını sızdırdığı öne sürülen 2 kamu görevlisinin de olduğu 87 şüphelinin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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