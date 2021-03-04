Gözaltı merkezinde karantinaya alınan Navalni'den ilk mesaj: Her şey yolunda

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Moskova'nın biraz dışındaki bir gözaltı merkezine götürülmesinden bu yana yayınladığı ilk mesajda, "her şey yolunda" dedi ve hapishane hayatı ile ilgili şakalar yaptı.

Geçen hafta tutulduğu hücreden avukatından habersiz bir şekilde götürülen Navalni, Kolçugino gözaltı merkezinde karantinaya alındığını bildirdi.

Avukatları muhalif lideri ziyaret ettikten sonra Instagram üzerinden yayınlanan mesajda Navalni, "Her şey yolunda, avluda barfiks çubuğu bile var" ifadelerini kullandı.

Mesajında Navalni dünyada neler olduğundan hiç haberi olmadığını ve daha kütüphaneden hiç kitap alamadığını ifade etti. Muhalif lider, "Bu yüzden buradaki tek eğlencemiz üst düzey yemek deneyleri" dedi ve hücre arkadaşlarıyla kendilerine verilen ekmekleri kruton yapmak için kurutmaya başladıklarını söyledi.

Navalni'nin avukatlarından Olga Mikaylova ziyaretten sonra AFP'ye yaptığı açıklamalarda Navalni'nin hücresinde sadece televizyon bulunduğunu, hiçbir şey alınmasına ve kendisine mektup gönderilmesine izin verilmediğini bildirdi.

Mikaylova, "o kendini iyi hissediyor" derken Navalni'nin karantinası bittikten sonra cezasının tamamını nerede çekeceğini hâlâ bilmediklerini söyledi. Daha önce bir yetkili, muhalif liderin cezasını kötü şartlarıyla ünlü 2 Numaralı Ceza Kolonisi'nde (IK-2) çekeceğini söylemişti.