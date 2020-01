Gözaltı listesinde adı geçen polisler: Hiç bir yere kaçmıyoruz, hepimiz buradayız

22 Temmuz’da 115 polisin gözaltına alınmasının ardından hükümete yakın medya organlarında yeni bir operasyonun yapılacağının iddia edilmesi üzerine, haberlerde isimleri geçen şahıslar Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı.

"Eğer bu haberler doğruysa, bu ihtimale karşı biz buradayız, ikametlerimiz, telefon numaralarımız bu, hiç bir yere kaçmıyoruz. hepimiz buradayız" diyen Eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, "Hepimiz buradayız, ifadeye ne şekilde çağırılırsak veya getirilsek, herkese her şeyin ifadesini ve cevabını vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada ve hükümete yakın medyada 'gözaltına alınacakların isim listesi' olarak yayınlanan haberlerde adı geçen kişiler adına basın açıklaması yapan Saygılı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Yazılı, görsel ve sosyal medyada 17 ve 25 Aralık operasyonunda görevli olan polislerin de gözaltına alınacağı ve yanların bazı gazetecilerin de olacağı haberleri yer aldı.



- 17 ve 25 Aralık operasyonunda görevli olan polisler hakkında UYAP'a kayıtlı herhangi bir soruşturma yok.



- Kendileri bir soruşturma yürütüyor, ve bunu UYAP'a girmemişler mi acaba?



- Eğer bu haberler doğruysa, bu ihtimale karşı biz buradayız, ikametlerimiz, telefon numaralarımız bu, hiç bir yere kaçmıyoruz. hepimiz buradayız. İfademize başvuracaksanız çağırın gelelim. Yok ikametlerimizi arayacaksanız, ikametlerimizde bekliyoruz, buyurun gelin."



- Hiç kimse hiç bir yere gitmiyor. Çünkü veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Yapılan her operasyon, her dinleme, her izleme, fezleke geçirilen her bir harf, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle yerine getirilmiştir. Sorumluluk her bir bireydedir.



- Hepimiz buradayız, ifadeye ne şekilde çağırılırsak veya getirilsek, herkese her şeyin ifadesini ve cevabını vermeye hazırız.