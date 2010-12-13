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Dünya

Göz yakmada kısasa kısas

Şeriat yasaları, gözleri kör edilen Müçteba'ya para veya kısas arasında seçim hakkı tanıdı, Müçteba "kısas"ı seçti.

13 Aralık 2010 02:00

T24- İran'ın Kum kentinde, Ali Rıza yasak ilişki yaşadığı kadının eşini asitle gözlerini kör etti. Şeriat yasaları, gözleri kör edilen Müçteba'ya para veya kısas arasında seçim hakkı tanıdı, Müçteba "kısas"ı seçti.


İran’da yayınlanan resmi "İran" gazetesinin haberine göre, Kum kentinde yaşayan "Müçteba" adlı bir kişi, eşi "Müjde" ile yasak ilişki yaşayan "Ali Rıza" adlı bir taksi şoförünün asitli saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu, soyadı gizli tutulan ancak 25 yaşında olduğu bildirilen Müçteba’nın iki gözü de kör oldu.

İran şeriat yasaları çerçevesinde Kum Mahkemesi, mağdura "kan parası" ve "kısas" olmak üzere iki seçenek tanıdı.

Müçteba kör olan gözleri karşılığında kan parasını reddederek, "kısas"ı seçti.

Kum Mahkemesi tarafından uygun bulunan karar, İran Yüksek Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Buna göre, saldırgan "Ali Rıza"nın her iki gözü asitle yakılarak kör edilecek.

Kum Mahkemesi Savcısı Mustafa Barzegar Genci, infazın bir sağlık kurulunun gözetiminde gerçekleştirileceğini bildirdi.

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