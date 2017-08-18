Göz koyduğu üniversiteli kızın amcasını öldüren 8 çocuklu şoföre kadınlardan tepki

ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN\'da göz koyduğu üniversiteli kızın amcasını öldüren, babası ve ağabeyini yaralayan, evli 8 çocuk babası Hacı Yılan\'ın sosyal medyadaki sayfasına özellikle kadınlar tepki mesajı yağdırdı.

Olay Ardahan\'ın merkeze bağlı Bayramoğlu Köyü\'nde hafta önce meydana geldi. Öğrenci servis taşımacılığı yapan 45 yaşındaki Hacı Yılan, iddiaya göre köyde yaşayan 23 yaşındaki L.A.\'ya 2 yıl önce göz koydu. Trakya Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanıp okumak için Edirne\'ye giden genç kızı gittiği kentte de rahatsız eden Hacı Yılan hakkında şikayet üzerine işlem yapıldı. Ayrıca üniversiteli kız, iki ay önce savcılık kararıyla koruma tedbiri aldırdı. İddiaya göre L.A.\'nın ailesine gözdağı vermek isteyen Hacı Yılan, tarladan eve dönen yakınlarına tabancayla ateş açtı. Kızın amcası 69 yaşındaki Alaattin A. öldü, babası Turan A. ve ağabeyi Ömer A. ise yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Hacı Yılan tutuklandı. Olayın ardından güvenlik nedeniyle Hacı Yılan\'ın ailesi, köyden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Hacı Yılan\'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki künyesinde \'Size söz bir gün tüm gazeteciler beni yazacak. Cumhuriyet Savcıları ve Emniyet Müdürü de orada olacak\' diyen siteye giren özellikle kadınlar, tepkilerini şöyle dile getirdi:

Yasemin C.: Vicdansız herif! Çocuklarından, karından, insanlığından utan!

Melis K.: Sufatına s...

Ali Ü.: Gözlüğe bak çıldırcam, yaratık...

Sule Ö.: Yine karizmasın.

Ali K.: Şimdi gidersin ziyaretine. ... neresi karizma. Utanmıyomusun 8 çocuklu biriyle bu şekilde konuşmaya.

Ayse C.: Tipe bak tipe Allahın belası p... İnşallah damat koğusuna atarlar seni aklın başına gelir ş. p.

Funda Y.: Senin ..... da birileri alır hacı.

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