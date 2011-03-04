-GÖZ KAPAKLARI İLE DUDAKLARINI BİRBİRİNE DİKTİ NEVŞEHİR (A.A) - 04.03.2011 - Nevşehir'de, göz kapakları ile dudaklarını birbirine diken İranlı bir mülteci, İl Emniyet Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Adının İbrahim olduğu öğrenilen İranlı mülteci, her iki gözünün kapakları ve dudağı birbirine dikilmiş olarak ve elinde İngilizce ''Ben Mülteciyim. Polis isteklerimi yerine getirmiyor'' yazılı pankartla Nevşehir Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Burada oturma eylemi yapan mülteci, polis ekipleri ve İranlı arkadaşları tarafından eylemine son vermesi için uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine polis ekipleri yerde oturan eylemciyi kucaklayarak polis aracına taşıdı. Gözaltına alınarak Dr. Şevki Atasagun Devlet Hastanesine götürülen eylemcinin, göz kapakları ile dudağındaki dikişler alındı. Yetkililer, yaklaşık 20 gün Nevşehir'e gelen mültecinin 2 gün Polisevinde misafir edildikten sonra Nevşehir'de ikamet eden bir grup İranlı'nın evine yerleştirildiği belirtti. Eylemcinin, Antalya'ya gitmek için eylem yaptığı ancak, yasalar gereği Nevşehir dışına çıkışının yasak olduğu öğrenildi.