-GÖYNÜK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA BOLU (A.A) - 02.08.2010 - Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Göynük ilçesi Kaşıkçışıhlar köyü Sarıkaya Deresi mevkisinde 31 Temmuzda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının 15 hektar alanda sürdürüldüğü bildirildi. Bolu Orman Bölge Müdür Vekili Hasan Türkyılmaz, yangının sarp bir bölgede çıktığını, bu nedenle müdahalede zorlandıklarını ifade ederek, ''Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 14 yangın söndürme aracı ile 86 personel müdahale etti. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Soğutma çalışmalarına başladık'' dedi. Türkyılmaz, yangının nedeninin araştırıldığını bildirdi.