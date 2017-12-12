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Göynük'te tek katlı ev yandı

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA) -  BOLU’nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde meydana gelen yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

12 Aralık 2017 23:53

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA) -  BOLU’nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde meydana gelen yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Göynük Hasanlar köyünde oturan Mehmet Emin Aytekin’in tek katlı evinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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