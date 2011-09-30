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Göynük'te patlama: 1 ölü ANTALYA (A.A)

30 Eylül 2011 03:00

-Göynük'te patlama: 1 ölü ANTALYA (A.A) - 30.09.2011 - Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde, yerleşim alanına uzak bir mevkide patlama meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de hafif yaralandığı bildirildi. Antalya Vali Vekili Recep Yüksel, ''Göynük'te yerleşim alanı ve turistik alandan uzak bir mevkide kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın menşei henüz bilinmeyen patlama nedeniyle öldüğü, yakınında bulunan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı belirlenmiştir. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma devam etmektedir'' dedi. Bu arada, patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı, Antalya-Kemer karayolunda ulaşımın kontrollü şekilde verildiği belirtildi.

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