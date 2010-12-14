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GÖYNÜK DAĞI'NDA MAHSUR 3 KİŞİ KURTARILDI BOZKURT (A.A)

14 Aralık 2010 14:05

-GÖYNÜK DAĞI'NDA MAHSUR 3 KİŞİ KURTARILDI BOZKURT (A.A) - 14.12.2010 - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Göynük Dağı'nda mahsur kalan güvenlik görevlileri kurtarıldı. Göynük Dağı'ndaki sivil havacılık radar üs merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 3 gündür kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan Fatih Çubuk, Fethi Erol ve Musa Daldal'a ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde ulaşıldı. Kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, kurtarma ekipleri Orman İşletme Müdürlüğüne ait greyder, kamyonet ve paletli dozerle dağ yolunu açarak güvenlik görevlilerinin bulunduğu bölgeye geldi. Görevliler, radar üssünden alınarak sabah 08.30 civarlarında Bozkurt ilçesine getirildi. İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin ile görüşen güvenlik görevlileri, Demirçin'e teşekkür etti. Güvenlikçiler, yakıt ve yiyecekleri olmadığı için yardım istediklerini, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Kaymakam Demirçin ise kar yağışlarında Göynük Dağı yolunun kapandığını, bu nedenle radar üs merkezindeki binada yakıt ve yiyecek stokunun bulunması gerektiğini kaydetti. Kar yağışı nedeniyle radar üssünde 3 gündür mahsur kalan güvenlik görevlileri, cep telefonlarıyla jandarmayı arayarak bulundukları binanın çevresinde 1,5 metre kar olduğundan mahsur kaldıklarını, binada elektrik olmadığını ve jeneratör yakıtlarının bittiğini bildirmiş, bunun üzerine kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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