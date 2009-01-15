

Fransa Birinci Futbol Ligi Olympique Lyon'dan Sidney Govou sezonu kapattı.



Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'un Fransız forvet oyuncusu Sidney Govou, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.



Olympique Lyon Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenman sırada sağ ayağının aşil tendonu kopan Govou, ameliyat olduktan sonra sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.



Sakatlığı, Fransa Milli Futbol Takımı'nda da üzüntü yaratan 29 yaşındaki Govou, milli formayla çıktığı 37 maçta 10 gol kaydetmişti.