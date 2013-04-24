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Spor

Götze'den Galatasaray'a Robben kıyağı!

Mario Götze'yi Borussia Dortmund'dan kadrosuna katan Bayern Münih'in bu transferi ile takımda bazı taşların yerinden oynayabileceği belirtildi

24 Nisan 2013 13:58

Bayern Münih'in Götze transferinin Galatasaray için de önemli bir gelişme olduğu öne sürüldü. Bild, 'Robben'in takımdan ayrılması şimdi daha büyük olasılık. Onunla en ciddi ilgilenen de Galatasaray' diye yazdı.

Mario Götze'yi Borussia Dortmund'dan kadrosuna katan Bayern Münih'in bu transferi ile takımda bazı taşların yerinden oynayabileceği belirtildi. Bayern Münih'in eski teknik direktörü Ottmar Hitzfeld'in, Götze transferinin Bavyera ekibi üzerinde yapacağı etkilere dair düşünceleri Bild gazetesi tarafından masaya yatırıldı.

Takımda çok fazla yıldız ismin bir arada bulunmasının Bayern Münih'te sıkıntı yaratacağını öne süren deneyimli çalıştırıcının sözleri çerçevesinde Arjen Robben'in takımdan ayrılacak isimlerin arasında bulunmasının sürpriz olmayacağı belirtildi.

Götze'nin Robben ile aynı bölgenin oyuncusu olduğuna dikkat çeken Bild, Hollandalı futbolcunun da bu durumda takımdan ayrılmaya sıcak bakmasının beklendiğini ifade etti. 2015 yılında sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu ile en ciddi olarak ilgilenen kulübün Galatasaray olduğuna dikkat çekilirken, Başkan Ünal Aysal'ın Robben konusundaki istekliliğinin önümüzdeki süreçte gerçeğe dönüşebileceği kaydedildi.

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