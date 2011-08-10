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Dünya

GÖSTERİLER İNGİLTERE'NİN KUZEYBATISINA SIÇRADI LONDRA (A.A)

10 Ağustos 2011 02:38

-GÖSTERİLER İNGİLTERE'NİN KUZEYBATISINA SIÇRADI LONDRA (A.A) - 09.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da, yüzlerce gencin katıldığı gösterilerin dördüncü gecesinde, Manchester'da da olayların başladığı ve bir elbise mağazası ve kullanılmayan bir kütüphanenin ateşe verildiği bildirildi. Manchester polisi, şu ana kadar olaylarla ilgili 7 kişinin tutuklandığını söyledi. Greater Manchester Polis Merkezi'nden Emniyet Müdür Yardımcısı Terry Sweeney, mağazalara saldırıldığını ve halkı şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyardıklarını söyledi. İtfaiye görevlileri de Manchester şehir merkezinde bulunan bir elbise mağazası ve Salford yakınındaki kullanılmayan kütüphanenin olaylara karışanlar tarafından ateşe verildiğini kaydetti. 

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