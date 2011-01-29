-GÖSTERİLERDE DÜN 38 KİŞİ ÖLDÜ KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'da hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında dün 38 kişinin öldüğü bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer dün 38, gösterilerin başladığı salı gününden bu yana 48 kişinin öldüğünü belirtti. Yetkililer, dün Kahire'de 12, Giza'da 1, Port Said liman kentinde 3, İskenderiye'de 8, Süveyş'te 12 ve Mansura'da 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Son iki günde ölenlerden 10'unun polis olduğu bildirildi. Yaklaşık 500'ü polis olmak üzere dün 2 bine yakın kişinin yaralandığı, salıdan bu yana yaralananların sayısının ise 2 bin 500 olduğu belirtildi.