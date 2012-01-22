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Dünya

Gösteriler sonrası Libya'da ilk istifa

Libya'nın Bingazi kentinde Ulusal Geçiş Konseyi'ne karşı iki haftadır süren gösteriler sonuç

22 Ocak 2012 02:00

T24 - Libya'nın Bingazi kentinde Ulusal Geçiş Konseyi'ne karşı iki haftadır süren gösteriler sonuç verdi. Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Abdul Hafız Goga istifa etti.

Libya'da Bingazi devrik lider Muammer Kaddafi'ye karşı ilk ayaklanan kent olmuştu. Kaddafi'nin linç edilerek öldürülmesinden sonra bazı muhalif gruplar bu kez Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) karşı kazan kaldırdı. Ulusal Geçiş Konseyi'nin politikalarını protesto eden 2 bin kişilik bir grup Konsey'in Bingazi'deki genel merkezini basarak ofisleri altüst etmişti. 



UGK'ya karşı yapılan eylemler sonuç verdi. Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Abdul Hafız Goga, protestolar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. El Cezire televizyonuna açıklama yapan Goga, "İstifam milletin yararına ve bu aşamada gerekli bir adım" dedi.


'Kin ve nefret devam ediyor'

"Ne yazık ki, oluşturulan birlik ulusal çıkarların ön plana çıkarılmasına yetmedi" diyen Abdul Hafız Goga, "Kin ve nefret ortamı devam ediyor. Ben bu atmosferin devam etmesini ve Ulusal Geçiş Konseyi'nin performansını olumsuz etkilemesini istemiyorum" şeklinde konuştu.


Abdülcelil'e şişe fırlatmıştı

Göstericiler kendilerini sakinleştirmeye çalışan UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil’e boş şişeler fırlatmıştı. Abdülcelil’in zırhlı aracını ateşe veren göstericiler, küçük çaplı bir yangına da yol açmıştı. Bingazi yaklaşık iki haftadır, UGK muhaliflerinin gösterilerine sahne oluyordu.



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