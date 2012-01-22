Gösteriler sonrası Libya'da ilk istifa

T24



'Kin ve nefret devam ediyor'



Abdülcelil'e şişe fırlatmıştı



Libya'da Bingazi devrik lider Muammer Kaddafi'ye karşı ilk ayaklanan kent olmuştu. Kaddafi'nin linç edilerek öldürülmesinden sonra bazı muhalif gruplar bu kez Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) karşı kazan kaldırdı. Ulusal Geçiş Konseyi'nin politikalarını protesto eden 2 bin kişilik bir grup Konsey'in Bingazi'deki genel merkezini basarak ofisleri altüst etmişti.UGK'ya karşı yapılan eylemler sonuç verdi. Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Abdul Hafız Goga, protestolar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. El Cezire televizyonuna açıklama yapan Goga, "İstifam milletin yararına ve bu aşamada gerekli bir adım" dedi."Ne yazık ki, oluşturulan birlik ulusal çıkarların ön plana çıkarılmasına yetmedi" diyen Abdul Hafız Goga, "Kin ve nefret ortamı devam ediyor. Ben bu atmosferin devam etmesini ve Ulusal Geçiş Konseyi'nin performansını olumsuz etkilemesini istemiyorum" şeklinde konuştu.Göstericiler kendilerini sakinleştirmeye çalışan UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil’e boş şişeler fırlatmıştı. Abdülcelil’in zırhlı aracını ateşe veren göstericiler, küçük çaplı bir yangına da yol açmıştı. Bingazi yaklaşık iki haftadır, UGK muhaliflerinin gösterilerine sahne oluyordu.