-GÖSTERİDE ÇOCUKLAR YİNE ÖN SAFTA ADANA (A.A) - 08.07.2010 - Adana'da, terör örgütü PKK lehine düzenlenen ve çocukların ön safta kullanıldığı izinsiz gösteride, Emniyet Müdür Yardımcısı, megafonla anne babalara seslenerek çocuklarına sahip çıkmaları uyarısında bulundu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Uyarılara rağmen, molotofkokteyli atan gruptan 15 kişi güvenlik güçlerince gözaltına aldı. Şakirpaşa ve Dağlıoğlu Mahallelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonları bahane eden PKK sempatizanları tarafından dün gece izinsiz gösteri düzenlendi. Traktör lastikleriyle yolu kapatan göstericiler, polise taş, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcıları fırlattı. Polis, gösterilere müdahaleden önce megafonla uyarıda bulundu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Tunga, megafonla, sokakta yürüyerek anne ve babalara seslendi. ''Çocukların sokakta oyun oynamaları gereken çağda olduğunu, eylemlere karıştırılmamaları gerektiğini'' belirten Tunga, onların burnunun bile kanamaması için çaba sarf ettiklerini, anne ve babaların da aynı duyarlılıkla yaklaşarak, çocuklarını eve çağırması gerektiğini ifade etti. Polisin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Tunga, şöyle konuştu: ''Rahat olun biz buradayız. Polisin olduğu yerde, huzur, asayiş ve güvenlik olur. Namusunuzu, canınızı biz korumakla mükellefiz. Lütfen çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız zarar görmesin. Çocuklar bizim geleceğimiz. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu çocukları bizler daha çok seviyoruz. Buna emin olun. Devletimiz her zaman onlara sahip çıkacak. Kendini bilmez insanlara sokakları bırakmayacağız. Onları da Allah ıslah etsin diyorum. Umarım kendi vatanında, kendi toprağında rahat huzurlu bir şekilde yaşarlar. Onların sadece biraz düşünmelerini istiyoruz. Anne babalara sesleniyorum; biz çocuklarınızın her zaman yanınızdayız. Biz burada olduğumuz sürece huzur ve güvenlik vardır. Biz her zaman emrinizdeyiz, hizmetkarınızız, dostunuzuz. Bu çocuklar büyüdüklerinde, polis olacak, asker olacak, öğretmen olacak, başbakan, cumhurbaşkanı olacak. Bu ülkede herkes eşittir. Hiç kimse ayrımcılık yapamaz.'' Buna karşın çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 30 kişilik grup molotofkokteyli ile taş atmaya devam etti. Grubun etrafını çeviren Terörle Mücadele, Güvenlik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, panzer ve Toplumsal Olaylar Müdahale Aracı (TOMA) desteğiyle ani baskın düzenledi. Kaçmaya fırsat bulamayan 15 kişi, ellerindeki molotofkokteylleriyle yakalandı. Bazı zanlılar ise molotofkokteyli ile patlayıcı maddeleri taşıdıkları poşet ve çuvalları atarak kaçtığı görüldü. Ekipler, çok sayıda molotofkokteyli ile plastik gazoz şişelerine hazırlanan patlayıcı madde, kar maskeleri, yüzlerini örtmek için kullanılan bezler ve roketatar rampası gibi hazırlanan havai fişek rampası ele geçirdi.