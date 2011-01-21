-GÖSTERİCİLERLE POLİS ÇATIŞTI: 3 ÖLÜ TİRAN (A.A) - 21.01.2011 - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümetin istifasını isteyen göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada, 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Tiran askeri hastanesi yetkililerinden Sami Koceku, bir yerel televizyon kanalında, olayda hayatını kaybeden kişilerden ikisinin ateşli silahla öldürüldüğünü söyledi. Koceku, "İkisi de sivil. Buraya (hastaneye) gelmeden öldükleri anlaşılıyor. Yakın mesafeden, küçük kalibreli silahla ateş edilerek öldürülmüşler" dedi. Öte yandan çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Bamir Topi ile anamuhalefet Sosyalist Parti Genel Başkanı Edi Rama, sükunet çağrısında bulundular.