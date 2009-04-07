Göstericileri yağmur dağıttı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar Viranşehir'e de sıçradı. Olayları protesto etmek için PKK lehine korsan gösteri düzenleyen grup, polisle çatıştı. Göstericiler, yaklaşık 2 saat sonra aniden başlayan yağmurla birlikte dağıldı.



Halfeti'de geçtiğimiz cumartesi günü, doğum gününü kutlamak istedikleri Abdullah Öcalan'ın dünyaya geldiği Ömerli Köyü'ne gitmelerine izin verilmeyen grubun polisle çatışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayları protesto etmek amacıyla Viranşehir'de PKK lehine gösteri yapılacağı bilgisini alan polis, alarma geçti. Daha önce de benzer korsan gösterilerin yaşandığı ilçeye, Şanlıurfa'dan da zırhlı araçlarla eşliğinde çok sayıda polis takviye edildi. Viranşehir Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gösterilerin yapıldığı Karacadağ Caddesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.



Demirel Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında bir araya gelen çoğunluğu çocuk yaklaşık 100 kişi, PKK ve Öcalan sloganları eşliğinde yürümeye başladı. Ellerinde PKK bayrakları ile Öcalan posterlerini taşıyan kalabalık, Vatan Caddesi üzerinde çöp konteynırlarıyla yolu kapatıp, lastik ve tahtalarla oluşturdukları barikatı ateşe verdi.



Cadde üzerinde slogan atarak gösteri yapan grup, daha sonra Viranşehir Kaymakamlığı'nın da bulunduğu Karacadağ Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Cadde üzerinde Viranşehir Kaymakamlığı'na yaklaşık 500 metre mesafede önlem alan polislerle karşılaşan göstericiler, burada da slogan atmayı sürdürdü.



Yüzlerini poşu ile gizleyen göstericiler daha sonra yanlarında bulunan taş ve molotof kokteylini polislere attı. Polis de göz yaşartıcı bomba ve biber gazı ile karşılık verince göstericiler ara sokaklara dağıldı. Bir süre sonra yeniden toplanan ve aynı caddenin farklı bir noktasında gösterilerini sürdüren gruba polis tekrar müdahale etti. Bu sırada bazı polis ve gazeteciler atılan biber gazından etkilendi.



Polis ile göstericiler arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 2 saat sürdü. Aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle göstericiler, bir süre ara sokaklarda slogan attı, ardından da toplu olarak geldikleri yöne koşarak dağıldı.



Sağanak yağmur ile sona eren korsan gösterinin ardından polisler, taş tarlasına dönen cadde üzerinde inceleme yaptı. Ara sokaklarda arama yapan polis, bu sırada yoldan geçen ve durumundan şüphelendikleri bazı kişilerin korsan gösteriye katılıp katılmadıklarını saptamak için, attıkları taştan kirlenebileceği düşüncesiyle ellerini küçük el feneriyle kontrol etti. Gözaltına alınan kimsenin olmadığı ilçede, geniş güvenlik önlemi sürüyor.

