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Dünya

GÖSTERİCİLERE PLASTİK MERMİ DUBAİ (A.A)

03 Haziran 2011 16:58

-GÖSTERİCİLERE PLASTİK MERMİ DUBAİ (A.A) - 03.06.2011 - Bahreyn'de olağanüstü halin kaldırılmasından iki gün sonra başkent Manama'da bugün yeniden gösterilere başlayan protestoculara polis müdahale etti. Görgü tanıklarının açıklamalarına göre, başkentte İnci Meydanı'na yürüyen göstericilere karşı polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Sünni hanedan yönetimindeki Bahreyn'de, Arap ülkelerindeki halk ayaklanmalarından esinlenen nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiilerin siyasi özgürlük, anayasal monarşi ve mezhep ayrımcılığının sona erdirilmesi talebiyle şubat ayında düzenlediği haftalar süren gösterilerin merkezi de İnci Meydanı olmuştu.  Washington'ın yakın müttefiki olan ve ABD'nin 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn'deki yönetim, mart ayında gösterileri bastırarak olağanüstü hal ilan etmişti.  Gösterileri bastırmak için, protestoların kendi ülkesine sıçramasından korkan Suudi Arabistan'dan askeri destek de alan Bahreyn Krallığı, olağanüstü hali önceki gün kaldırmıştı.

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