-GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI: 12 ÖLÜ SANA (A.A) - 04.04.2011 - Yemen'in Taiz kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateşte en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. Bir sağlık yetkilisi, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını isteyen göstericilere ateş açılmasının ardından 12 kişinin öldüğünü söyledi. Bir başka sağlık yetkilisi de kentte güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmada çoğu göz yaşartıcı gazdan etkilenen yüzlerce kişinin yaralandığını kaydetti. Yetkili, bu kişilerden 30'unun açılan ateş sonucu yaralandığını, 16'sının durumunun ağır olduğunu da söyledi. Bu arada, sivil kıyafetli silahlı kişilerin göstericilere ateş açtığı Hudeyde kentinde de çoğu göz yaşartıcı gazdan etkilenen 50 kişinin yaralandığı bildirildi.