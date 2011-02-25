-GÖSTERİCİLERDEN KADDAFİ'YE "KAÇ" ÇAĞRISI TOBRUK (A.A) - 25.02.2011 - Libya'nın Tobruk kentinde halk, cuma namazı sonrası kent meydanında toplanarak Libya lideri Muammer Kaddafi aleyhine gösteri düzenledi. Gösterilerde, Libya ordusundan halka katılan askerler de yer aldı. Göstericiler, kent meydanında toplandıktan sonra Korniş adlı sahil yolunda yürüyüşe geçti. Olaylarda ölen kardeşinin resimlerini taşıyan 16 yaşındaki Muhammed Ahmet AA'ya yaptığı açıklamada, "Kaddafi, kardeşimin hesabını verecektir" dedi. Muhaliflere katılan askerler mitingin güvenliğini sağlarken, halk "Gençlik Tarablus'a" şeklinde sloganlar attı. Pankartlara çizdikleri resimlerde Kaddafi'yi fare olarak gösteren muhalifler, "Kaddafi korkudan yerin altında saklanıyor. Trablus caddelerine dahi çıkamıyor. Ordusu gitti, Afrika ordusuna güveniyor. Buradan Kaddafi'ye sesleniyoruz. Biz Trablus'a gelmeden sen kaç" diye konuştular. Bazı göstericiler miting sırasında havaya ateş ederken, yüzlerce araçlık konvoy da muhaliflere destek verdi. AA'ya konuşan bazı eski askerler, "Biz halkın safına geçtik. Çünkü Kaddafi zalim. Halk mazlum. Halkımıza karşı silah kullanamazdık" dediler. Kaddafi hükümetinden bazı yetkililerin, ülkeye gelen yabancı basın mensuplarının güvenliğinden sorumlu olmadıklarını söylediğini anımsatan muhalifler, "medya bizim dostumuz. Gelmek isteyen tüm gazeteciler gelebilir" çağrısı yaptı.