-Göstericiler UGK'nın genel merkezini bastı BİNGAZİ (A.A) - 21.01.2012 - Libya'nın Bingazi kentindeki Ulusal Geçiş Konseyinin (UGK) genel merkezini basan göstericiler binada bulunan UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil'in arabasını yaktı. Genel merkezin bulunduğu bina kompleksinin dış kapısını el bombalarıyla havaya uçurarak genel merkezin kapılarının önünde gösteri düzenleyen göstericiler, Abdülcelil'in, kendilerini yatıştırmak amacıyla binanın ikinci katındaki penceresinden yaptığı konuşmayı ellerindeki boş şişeleri fırlatarak kesti. Daha sonra Abdülcelil'in zırhlı aracını ateşe veren göstericiler, genel merkezdeki mobilya ve elektronik eşyaları yağmalamak amacıyla pencereleri kırarak genel merkeze saldırdı. İsmi gizli kalmak koşuluyla basına açıklamada bulunan binadaki bir güvenlik yetkilisi sivil giyimli 50 kadar koruma görevlisinin olaylar olduğu sırada protestocuları yatıştırmaya çalıştıklarını söyledi. Libya'daki iç savaş sırasında devrimci güçlerin bir komutanı olarak görev yapan güvenlik yetkilisi, Abdülcelil'in halen binanın içinde olduğunu ve binayı terk etmeyi reddettiğini belirtti. Bingazi'deki UGK genel merkezinin önüne çadır kuran ve iki haftadan beri protesto gösterilerini sürdüren göstericiler, geçici hükümet liderlerince hazırlanan kanun taslağının halka danışılmadan yapıldığını savunuyor. Ülkeyi yönetecek geçici hükümeti belirleyecek seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin kanunları bir paket halinde geçirmesi beklenen UGK, kanun taslağının hazırlanma sürecinde kamuoyundan gelen teklifler arasından sadece internet üzerinden yapılanları dikkate almakla eleştiriliyor.