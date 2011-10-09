-Göstericiler Suriye'nin Almanya Büyükelçiliğine girdi BERLİN/CENEVRE (A.A) - 09.10.2011 - Suriye'nin Berlin'deki büyükelçiliğine bu geceyarısı otuz kadar göstericinin girdiği ve burada Suriye büyükelçisiyle karşılaştıkları bildirildi. Alman polisi sözcüsü, binaya girmek amacıyla büyükelçilik duvarını aşan göstericilerin, "burada yaşayan" Suriye büyükelçisiyle burun buruna geldiklerini belirtti. Polis sözcüsü, büyükelçinin bu durum üzerine derhal polis çağırdığını ve "Suriye topraklarında önlem alması" talebinde bulunduğunu kaydetti. Polislerin, göstericileri dışarıya çıkardığı, olayda yaralanan hiçbir kimsenin bulunmadığı belirtildi. Büyükelçilik dışında toplanan diğer göstericilerin büyükelçiliğe boya fırlattıkları kaydedildi. Polis sözcüsünün, göstericilerin Suriye uyruklu olup olmadıkları konusunda bir bilgi vermediği belirtildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kasabasında önceki gün uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Tammo'nun cenaze törenine 50 bini aşkın kişinin katıldığını açıklamıştı. Açıklamada, cenaze töreninin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin devrilmesini isteyenlerin gösterisi haline dönüştüğü kaydedilmişti. Bu arada Cenevre'de dün, Suriye kökenli beş Kürt göstericinin Suriye'nin BM'deki daimi misyonuna girdiği, bu kişilerin daha sonra gözaltına alındığı bildirildi. Yine dün Londra'da Suriye Büyükelçiliğine giren üç, düzenlenen bir gösteride ise dört kişi gözaltına alınmıştı, dün geceyarısı ise Viyana'da Suriye'nin Avusturya Büyükelçiliğine giren 11 Suriyeli muhalif gözaltına alınmıştı.