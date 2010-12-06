-GÖSTERİCİLER POLİSE MOLOTOFKOKTEYLİYLE SALDIRDI DİYARBAKIR (A.A) - 06.12.2010 - Diyarbakır'da yola barikat kuran göstericiler, polise taş ve molotofkokteyliyle saldırdı. Diyarbakır'da geçen yıl çıkan izinsiz gösterilerde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Aydın Erdem'in ölümünün birinci yılı dolayısıyla Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinin önünde toplanan grup, buradan Fen Edebiyat Fakültesinin önüne kadar yürüdü. Burada oturma eylemi yapan grup, daha sonra yürüyerek Dicle Köprüsü'ne kadar geldi. Dicle Nehri'ne karanfil atan grup, Erdem'in öldüğü Bağlar ilçesine kadar yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine otobüslere binen öğrenciler, Bağlar ilçesindeki BDP İl Başkanlığının önüne geldi. Burada bir süre bekleyen grup, daha sonra, Erdem'in öldürüldüğü yere karanfil bıraktı. Dağılan grupta bulunan yüzleri maskeli bazı kişiler barikat kurarak polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Bazı gösterici ve polisler, birbirlerine sapanla taş attı. Polis kendilerine taş ve molotofkokteyliyle saldıran gruba biber gazı sıktı. Ara sokaklara kaçan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı. Terör örgütü elebaşının cezaevi koşulları bahane edilerek 6 Aralık 2009'da Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında ateş açılması sonucu Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Aydın Erdem hayatını kaybetmişti.