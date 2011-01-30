-GÖSTERİCİLER MÜBAREK'İN AYRILMASINI İSTEDİLER ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezinde toplanan binin üzerinde gösterici, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa etmesini isteyerek, başkan yardımcısı atanmasını reddettiler. İstihbarat başkanı Ömer Süleyman'ın cumhurbaşkanı yardımcısı atanmasına atfen göstericiler, "Hüsnü Mübarek, Ömer Süleyman, her ikiniz de Amerikalıların ajanısınız" diye slogan attılar. Göstericiler ayrıca, "Mübarek, Mübarek uçak bekliyor" diye bağırdılar. Hükümetin istifasının ardından Mübarek, kendisine yakın Süleyman'ı cumhurbaşkanı yardımcılığına atamasının yanısıra, Sivil Havacılık Bakanı Ahmet Şefik'i başbakanlığa atamıştı. -REFAH SINIR KAPISINI KAPATTI Mısır'ın, Gazze Şeridin'deki Refah sınır kapısını kapattığı bildirildi. Sınırın Gazze tarafındaki Filistinli sınır yetkilisi Gazi Hemad, normalde hafta sonları 2 günlüğüne kapatılan ve pazar günleri açılan sınırın 4-5 gün boyunca kapalı kalacağını söyledi. Günde 400 ila 600 Filistinli, tıbbi tedavi, eğitim ve ailelerini ziyaret etmek gibi nedenlerle Refah kapısından Mısır'a geçiş yapıyor. Gelişmeler üzerine açıklamada bulunan Hamas yetkilileri, örgüt liderlerinin, uzun bir süreden beri Hamas'ın elinde bulunan İsrailli askerin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Mısır üzerinden Suriye'ye geçme planlarının da ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Gazze'ye ulaşan haberlerde Mısır'ya yaşanan ayaklanmadan yararlanarak ülkedeki hapishanelerden kaçan 3 Filistinlinin, Mısır'dan Gazze'ye mal kaçırmak amacıyla kullanılan gizli tünellerden geçerek Gazze'nin sahil kesimine geldiği kaydedildi. -MISIR'LA EKONOMİK İLİŞKİLER Mısır'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, dünyanın gözleri Mısır'a çevrilirken, Mısır'a 2010'da Türkiye 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve bu ülkeden 926,3 milyon dolarlık ithalat yaptı. Türkiye, Mısır'a altın, demir-çelik, binek otomobil satarken, Mısır'dan bakır tel, petrol gazı, karbon ve pirinç satın alıyor. Mısır'da 205 Türk firmasının yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Söz konusu yatırımların büyük bölümü de başkent Kahire ve İskenderiye'de yer alıyor. Bourgel Arap Bölgesi'nde de çok sayıda Türk firmasının yatırımı bulunuyor. -TİCARET HACMİ ARTIŞ EĞİLİMİNDE- 2002 yılına kadar dalgalı bir seyir izleyen iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2002 yılından beri artış eğilimine girdi ve geçen yıl Türkiye, Mısır'a 2,3 milyar dolarlık ihracat, 926,3 milyon dolarlık ithalat yaptı. Türkiye'nin Mısır'a ihracatında, altın, demir-çelik, binek otomobil ve yedek parçaları, sentetik lifler, dış lastikler, dokuma petrol yağları, mensucat, demir-çelik inşaat malzemeleri, elektrik kablosu ve plastik eşyalar ön sırada yer alıyor. İthalatta ise ön sıralarda demir çelik yassı mamul, bakır tel, petrol gazı, karbon, azotlu mineral ve kimyasal gübre, pirinç, petrol, pamuk ipliği bulunuyor. -MISIR'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI- Mısır'da 205 Türk firmasının, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının ardından, iki ülke arasında yatırım ilişkilerinde özellikle Türkiye kaynaklı tekstil ve hazır giyim yatırımcılarının faaliyetleri nedeniyle hareketlilik yaşandığı gözleniyor. Mısır'daki Türk yatırımları, yüzde 80 oranında tekstil ve hazır giyim alanında yoğunlaşmış olmakla beraber, otomotiv ve otomotiv yedek parçası, boya-kimya, elektrik-elektronik, mobilya ve turizm alanlarını da kapsıyor. Türk firmalarının emek-yoğun sektörlerde yatırım yapması nedeniyle, yaklaşık 40 bin Mısırlıya da istihdam sağlanıyor. Müteahhitlik sektöründe ise Türk firmaları 1972-2008 yılları arasında Mısır'da yaklaşık 560 milyon dolar değerinde, toplam 24 proje gerçekleştirdi. Türk müteahhitlik firmalarından, Mısır'da STFA Enerkom, MNG, Makimsan, Tepe İnşaat, Haz Mermer, ENKA, Sezai Terction ve Uoxil faaliyet gösterirken, söz konusu firmaların taahhüt işleri tamamlandı ve bir bölümünün sadece irtibat ofisleri varlığını sürdürüyor. TAV ise üstlendiği Kahire Havaalanı Yeni Dış ve İç Hatlar Terminalı inşaatını tamamladı. Mısır'daki Türk yatırımları arasında büyük sanayi tesisleri, showroomlar ve mağazalar da yer alıyor. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde yaşanan sorunlara ilişkin, ticari amaçlı vize uygulamalarında bir ''fast track'' sırasının oluşturulmasının önemine dikkat çekiliyor. Mısır gümrüklerinde bürokrasinin ağır işlemesi, ticaretin önünde bir engel teşkil ederken, marka tescili konusunda gecikme ve maliyetli olma sebebiyle de sorunlar yaşanıyor. Bazı Türk firmaları Mısır'a ihraç etmiş oldukları ürünlerin taklitlerinin yapılmasından kaynaklanan problemler ile karşılaşırken, şirket kurulması, şube açılması, çalışma vizesi alınması, yabancı şirket veya kişiler üzerine mal alımı veya kira sözleşmesi yapılması işlemlerinin bürokratik engeller nedeniyle, oldukça uzun sürmesi de sorunlar arasında yer alıyor. -İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR- Türkiye ve Mısır arasında 2005 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 2007 yılında yürürlüğe girerken, anlaşma kapsamında sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergi ve önlemler kaldırıldı. Anlaşma çerçevesinde ayrıca, tarım ürünlerinde taviz değişimi ile hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, hizmetler, yatırımlar ve genel hükümler alanlarında da düzenlemeler bulunuyor. İki ülke arasında ayrıca, Denizcilik Anlaşması, Türk-Mısır Ortak Komisyonu Kurulmasına Dair Anlaşma, Hava Taşımacılığı Anlaşması, Kara Ulaştırması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması, Ortak Yüksek Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşma, Ticaret Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşme ile karma ekonomik komisyon (KEK) Protokolü bulunuyor. -MISIR'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİNE BUGÜN BAŞLANIYOR Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı gösterilerin sürdüğü Mısır'daki Türkler bugün tahliye edilmeye başlanacak. Büyükelçilik yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, Türk vatandaşları saat 12.00'den itibaren, Kahire'ye gönderilecek 2 THY uçağıyla Türkiye'ye gidecek. Büyükelçilik yetkilileri ihtiyaca göre tahliyelerin birkaç gün süreceğini söylediler. Diğer şehirlerdeki Türklerle de irtibat kurulduğu belirtildi. Bu arada, Türk-Mısır İşadamları Derneği Başkanı Zeki Ekinci, Mısır'da bulunan Türk yatırımlarına yönelik şu ana kadar bir saldırının sözkonusu olmadığını söyledi.