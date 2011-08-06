-GÖSTERİCİLER MEYDANA DÖNDÜ MADRİD (A.A) - 06.08.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid'de 4 gündür gösteriler düzenleyen sistem karşıtları, daha önceden polisin izin vermediği Sol meydanına geri döndü. Ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal sisteme karşı çıkan ve ilk gösterilere 15 Mayıs tarihinde başlamalarından dolayı kendilerine "15-M hareketi" adı da takılan sistem karşıtları, polisin güvenlik koridorunu kaldırmasının ardından Sol meydanına yeniden girebildi. İlk gösterilerin 15 Mayıs'ta başladığı yer olduğundan sembolik bir önemi olan ve 4 gün önce tamamen boşaltılan Sol meydanına girmek için geçen salı gününden bu yana yürüyüşler düzenleyen sistem karşıtları, bu zamana kadar polis engeliyle karşılaşmıştı. Perşembe gecesi, İçişleri Bakanlığının binasının önünde toplanan sistem karşıtlarına polisin müdahalesi sonrasında yaklaşık 20 kişi yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayların da etkisiyle bugün sayıları 5 bini bulan sistem karşıtları, polisin herhangi bir müdahalesi olmadan Sol meydanına girdi. Meydandaki heykele "saygı" diye yazan göstericiler, yaptıkları açıklamalarda "Meydan halkın. Bugün kutlama yapmalıyız çünkü savaşı kazandık. Bu akşam güneş (İspanyolca Sol demek) doğdu" dediler. Bu arada sistem karşıtları düzenledikleri basın toplantısında, çıkan olaylardan dolayı emniyet güçleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken, İçişleri Bakanı Antonio Camacho'nun istifasını istediler.