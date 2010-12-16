Göstericiler eski bakanı fena dövdü!

T24

ATİNA'YI BÖYLE YAKIYORLAR!





Olayların arkasında ne yatıyor?



ESKİ BAKANI DÖVDÜLER



Yunanistan’ın başkenti Atina’da hükümetin bütçe açığının daraltılması için uygulamayı kararlaştırdığı reformları protesto eden göstericiler şehri birbirine kattı. Çalışanların 24 saatlik grevi ülkede yaşamı felç ederken Atina’da göstericiler ve polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Yunan başkentinde gösteri yapan grevci binlerce işçi ve memurun arasına sızan anaşist gruplar parlamento önündeki Sintagma (Anayasa) meydanında polisle çatıştı.Göstericiler, Yunan parlamentosunun da bulunduğu Sintagma meydanındaki iki otele molotofkokteyli attı. Yangın çok büyümeden itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Ancak göstericiler polisle çatışmaya devam ediyor. Polis göz yaşartıcı bomba kullanıyor.Protestocular, parlamento binası dışında eski ulaştırma bakanlarından Kostis Hatzidakis’e saldırdı. Hatzidakis’i ellerinde taşlarla kovalayan yaklaşık 200 sol görüşlü gösterici, “Hırsızlar! Utanın!” diye bağırdı.Protestocular, hükümetin, maaş ve ödenek kesintileri başta olmak üzere kamu ve özel sektör çalışanlarının iş koşullarıyla ilgili reformlarını protesto eden sloganlar atıyorlar.Ülkede bugün Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (GSEE) çağrısıyla çalışanlar, öğle saatlerinden itibaren iş bırakma eylemine başladı. Bu hareket Yunanistan yedinci genel greve işaret ediyor. ADEDY ile GSEE, yarın da ülke genelinde 24 saatlik greve gidilmesi çağrısında bulundu.Öte yandan, reformları protesto çerçevesinde dün başlayan ve hafta sonuna kadar sürmesi beklenen grevler kapsamında, tüm toplu taşıma araçları çalışanları bugün 24 saatlik iş bıraktı. Eyleme şehiriçi hizmet veren otobüs, troleybüs, tramvay, tren ile metro çalışanlarının katılmasıyla başkent merkezinde ulaşım felç oldu.24 saatlik grevle Yunan çalışanlar Papandreu hükümetinin geçen Mayıs ayında memur maaşlarına yüzde 20-25 arası kesinti yapması sonrası şimdi aynı uygulamanın özel sektörde de gerçekleşmesi ve özel şirketlerde maaşların kesilmesi için işverenlere kolaylık sağlayan yasanın parlamentodan oylanmasına tepkilerini gösterdiler.Hükümetin KİT’lerde de geniş çaplı maaş kesintisi kararı sonucu 3 gündür grev yapan ulaşım sektörü çalışanları Atina’da hayatı durma noktasına getirdi.Maaşların azalmasını, Yunanistan’ı iflastan kurtarmak için 3 yıl içinde 110 milyar euro ek kredi verecek IMF-AB Komisyonu-AB Bankası “üçlüsü” gelecek Mart ayında verilecek kritik 15 milyar euro’luk vade öncesi ısrarla şart koşuyor.Eskİ Bakan sopalarla dövüldüSintagma Meydanı yakınlarında yürüyen eski ulaştırma bakanı ve muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Kostis Hacidakis onlarca göstericinin saldırısına uğradı. Hacidakis, göstericilerin elindeki sopalarla tartaklanırken, taş yağmuruna tutuldu ve olay yerinden güçlükle uzaklaştı.Eski bakan 200 göstericinin arasında kaldı. Gösteriye katılanlar “Hırsızlar. Utanın!” diyerek eski bakanı yumruk yağmuruna tuttular. Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, eylemciler tarafından sopalarla dövülen Hacidakis’in yüzünün kan içinde kaldığını söyledi.