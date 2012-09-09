Gösterici öldüren subaylara ceza yok

Mısır Mahkemesi, 25 Ocak devrimi sırasında Port Said kentinde yaşanan olaylarda, göstericileri öldürmekle suçlanan 4 subay hakkında beraat kararı verdi.

Port Said'in eski Emniyet Müdürü Selahaddin Cad Ahmed'in de arasında bulunduğu 4 emniyet mensubu, 28 Ocak'ta 3 kişinin ölümüne sebebiyet vermek 25 kişiyi de öldürmeye teşebbüsten hakim karşısına çıkarılmıştı.

Mahkeme kararına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Salahaddin Cad Ahmed'in avukatı, ''Bu adil bir karar ve Mısır yargısının şeffaflaştığının göstergesi. Çünkü, subaylar meşru savunma haklarını kullanmışlardı. Ortada müvekkilimin suçlu olduğunu ispat edecek bir delil de yoktu'' dedi.

Mısır'da 25 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında yaşanan olaylarda birçok subay göstericileri öldürmekle itham edilmiş ancak İskenderiye'deki subaylar dışında hiçbiri hüküm giymemişti.