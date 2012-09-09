T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gösterici öldüren subaylara ceza yok

Mısır'da, Hüsnü Mübarek karşıtı göstericilerden 3'ünün ölümüyle suçlanan 4 asker için, daha önceki kararlara benzer şekilde beraat çıktı

09 Eylül 2012 23:02

 

Mısır Mahkemesi, 25 Ocak devrimi sırasında Port Said kentinde yaşanan olaylarda, göstericileri öldürmekle suçlanan 4 subay hakkında beraat kararı verdi.
 
Port Said'in eski Emniyet Müdürü Selahaddin Cad Ahmed'in de arasında bulunduğu 4 emniyet mensubu, 28 Ocak'ta 3 kişinin ölümüne sebebiyet vermek 25 kişiyi de öldürmeye teşebbüsten hakim karşısına çıkarılmıştı.
 
Mahkeme kararına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Salahaddin Cad Ahmed'in avukatı, ''Bu adil bir karar ve Mısır yargısının şeffaflaştığının göstergesi. Çünkü, subaylar meşru savunma haklarını kullanmışlardı. Ortada müvekkilimin suçlu olduğunu ispat edecek bir delil de yoktu'' dedi.
 
Mısır'da 25 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında yaşanan olaylarda birçok subay göstericileri öldürmekle itham edilmiş ancak İskenderiye'deki subaylar dışında hiçbiri hüküm giymemişti.
 

ETİKETLER

mısıriç savaşsubaylar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24