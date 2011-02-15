-GÖSTERİCİ ÖĞRENCİLERE: ''GİDİN DERS ÇALIŞIN'' DİYARBAKIR (A.A) - 15.02.2011 -Diyarbakır'da, izinsiz gösteri yapan gruplara polis müdahale etti. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane eden bir grup, sabah saatlerinde Sento Caddesi'ndeki barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Bağlar ilçe binası önünde toplandı. Buradan aralarında BDP Genel Başkanı Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve bazı Belediye başkanları ile Teğmen Caddesi'ne kadar yürüyen gruptan bazı kişiler, ateş yakıp yola barikat kurduktan sonra polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Bunun üzerine polis, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alınırken, bir güvenlik görevlisi atılan havai fişek nedeniyle elinden yaralandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan Balıkçılarbaşı ve Huzurevleri semtlerinde de taş ve molotofkokteyli ile saldıran göstericilere, polis biber gazı ve tezyikli su ile müdahalede bulundu. -''GİDİN DERS ÇALIŞIN'' ANONSU- Hakkari'de polis, izinsiz gösteri yapan çoğunluğu çocuklardan oluşan grupları, ''Çocuklar evinize dağılın, Hakkari bu yıl da ÖSS'de sonuncu oldu, gidin ders çalışın'' şeklindeki anonslarla uyardı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane eden ve büyük bölümü çocuklardan oluşan gruplar, çeşitli mahallelerde, barikat kurup ateş yaktı. Olay yerine gelen polise de taş ve molotofkokteyli ile saldıran gruplara, basınçlı su ve biber gazıyla müdahele edildi. Öte yandan polis gösterilerin yapıldığı mahallelerde zırhlı araçlardan, ''Çocuklar evinize dağılın, Hakkari bu yıl da ÖSS'de sonuncu oldu. Gidin, ders çalışın'' anonsu yaparak, göstericileri uyardı. -ŞANLIURFA'DA İZİNSİZ GÖSTERİLER- Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen izinsiz gösterilerde, bazı iş yerlerine molotofkokteyli atıldı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Suruç'ta, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü bahane eden bir grup, terör örgütü lehine sloganlar atıp, siyah bezler taşıyarak yürüyüş yaptı. Kepenklerinin açık olduğu bazı iş yerlerine molotofkokteyli ve taş atmaya başlayan gruba, polis ekipleri, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Atılan molotofkokteyli ve taşlar nedeniyle bir market ve öğretmenevi ile kimi iş yerlerinin camları kırıldı. Markette çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü. Viranşehir'de de Karacadağ Caddesi'nde toplanan bir grup, terör örgütü lehine sloganlar atarak, Cumhuriyet Meydanına doğru yürüdü. Yapılan basın açıklamasının ardından dağılmaya başlayan gruptan bazı kişiler, burada bulunan bir banka şubesine ve önlem alan polislere molotofkokteyli attı. Polis ekipleri de biber gazı kullanarak göstericileri dağıttı. Atılan göz yaşartıcı gazdan çevredeki vatandaşlar da etkilendi. İzinsiz gösteriler nedeniyle 2 ilçede de bazı kişileri gözaltına alan güvenlik güçleri önlemlerini artırdı. -İZMİR'DE BDP'LİLERDEN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ- BDP İzmir İl Teşkilatına üye bir grup, terör örgütü elebaşının Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü bahanesiyle protesto yürüyüşü yaptı. Basmane Meydanı'nda toplanan partililer, terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atarak, Gazi Bulvarı'ndan Konak'taki büyükşehir belediye binası önüne yürüdüler. Yürüyüş sırasında çevredeki vatandaşlar ile grup arasında çıkan tartışmalar, bazı partililerin uyarılarıyla büyümeden sona erdi. BDP İzmir İl Başkanı Mukaddes Kubilay, grup adına yaptığı açıklamada, Öcalan'ın, ABD, İngiltere ve İsrail'in başını çektiği uluslararası komplo sonucu 12 yıl önce Türkiye'ye teslim edildiğini öne sürerek, ''Yine bir 15 Şubatta, 1925 yılında geliştirilen komployla Şeyh Said ve arkadaşları idam edildi. 86 yıldır devam ettirilen komploların asıl amacı, Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini bastırmak, tasfiye etmek ve iradesini ezmektir''dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.