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Ekonomi

Gösterge tahvil faizi 27 ayın zirvesinde İSTANBUL (A.A)

15 Kasım 2011 14:32

-Gösterge tahvil faizi 27 ayın zirvesinde İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,80, bileşik getirisi de yüzde 10,49'a yükseldi. Önceki kapanışta basit getirisi yüzde 10,34, bileşik getirisi yüzde 10,01 olan gösterge kağıt, güne yükselişle başladı. Şu dakikalarda 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin basit getirisi 10,80 bileşik getirisi ise 10,49 seviyelerinde bulunuyor. Bileşik faiz bu seviyeleri son olarak 2009 yılının ağustos ayında görmüştü. Tahvil faizi 1 Kasım 2011'de de 10,42 seviyelerine kadar çıkmıştı.

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