-GÖSTERGE TAHVİLDE TARİHİ REKOR İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 8 Ağustos 2012 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, yüzde 7,15 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Gösterge tahvilde dün yüzde 7,27'den kapanan bileşik faiz, güne yüzde 7,20'nin altında başladı. Yüzde 7,15'e kadar gerileyen bileşik faizin yanında dün kapanışta yüzde 7,43 olan basit faizi ise bu sabah açılışta yüzde 7,31'e düştü. Gösterge tahvilin bileşik faizi dün gün içinde 7,19'a kadar düşerek tarihi rekor kırmıştı. Saat 10.10 itibariyle gösterge tahvilin basit faizi yüzde 7,31, bileşik faizi ise yüzde 7,15 düzeyindeki seviyelerini koruyor.