-Gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 8,18'e geriledi İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 15 Mayıs 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,40'a, bileşik getirisi de yüzde 8,18'e geriledi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 942 bin 873,81 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 1,77 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 311,28 puan artarak 56.433,17 puana yükseldi. İkinci seansta 682,47 puan artan endeks günü 57.115,64 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 125,68 puan artarak 56.558,85 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 240,01 puan artarak 56.673,18 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 55.558,85 puana gerilerken, en yüksek olarak 57.289,85 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.094,09 puan artarak 83.459,45 puana, sanayi endeksi 615,64 puan artarak 48.762,99 puana, hizmetler endeksi 219,45 puan artarak 37.380,91 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,33 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 1,28 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,59 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 367 hisse senedinden 232'i değer kazandı, 71'i değer yitirdi, 64 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 502 milyon 523 bin 529 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 378 milyon 833 bin 932 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Migros Ticaret, Halk Bankası ve TÜPRAŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1,778,20 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 1,87 oranında değer kaybetti. Altının kilogram fiyatı 102.730,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,7722 lira, satışta 1,7847 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,7625 lira, satışta 1,7749 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 10 milyar 33 milyon 669 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 2,75, en yüksek 5,18 ve ağırlıklı ortalama yüzde 5,09'dan gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3846, sterlin-dolar paritesi 1,5827, yen-dolar paritesi de 76,81 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 112,15 dolardan işlem görüyor.