-gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 7,97 oldu İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 15 Mayıs 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,18'e, bileşik getirisi de yüzde 7,97'ye yükseldi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 1 milyar 912 milyon 133 bin 38,29 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,53 oranında değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 698,35 puan azalarak 55.204,63 puana geriledi. İkinci seansta 400,18 puan artan endeks günü 55.604,81 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 119,81 puan azalarak 55.084,82 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 514,41 puan düşerek 54.690,22 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 54.518,96 puana gerilerken, en yüksek olarak 55.753,50 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 387,16 puan artara 81.269,11 puana, sanayi endeksi 446,81 puan artarak 47.553,67 puana, hizmetler endeksi 394,43 puan artarak 36.383,49 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,48 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,95 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 1,10 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 366 hisse senedinden 239'u değer kazandı, 68'i değer yitirdi, 59 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 229 milyon 525 bin 886 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 116 milyon 987 bin 290 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Emlak Konut ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. -Uluslararası piyasalarda altın- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1,832,60 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 0,54 oranında değer kaybetti. Altının kilogram fiyatı 105.400,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,7827 lira, satışta 1,7952 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,7659 lira, satışta 1,7783 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 9 milyar 904 milyon 184 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 2,76, en yüksek 6,16 ve ağırlıklı ortalama yüzde 5,77'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3633, sterlin-dolar paritesi 1,5816, yen-dolar paritesi de 77,16 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 112,55 dolardan işlem görüyor.