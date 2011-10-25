-Gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 9,59'a yükseldi İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,92'ye, bileşik getirisi de yüzde 9,59'a yükseldi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 1 milyar 222 milyon 348 bin 972,68 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,03 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 453,26 puan artarak 56.712,63 puana yükseldi. İkinci seansta 434,24 puan azalan endeks günü 56.278,39 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 129,73 puan artarak 56.842,36 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 18,44 puan azalarak 56.694,19 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 55.889,56 puana gerilerken, en yüksek olarak 57.054,16 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.035,26 puan azalarak 80.815,89 puana, sanayi endeksi 19,17 puan düşerek 51.041,85 puana, hizmetler endeksi 42,74 puan düşerek 36.303,30 puana geriledi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,26 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,04 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,12 oranında değer yitirdi. İkinci seansta işlem gören toplam 367 hisse senedinden 72'si değer kazandı, 248'i değer yitirdi, 47 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 338 milyon 955 bin 209 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 365 milyon 829 bin 956 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Halk Bankası, Yapı Kredi ve Vakıflar bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. -Uluslararası piyasalarda altın- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.691,80 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 1,63 oranında yükseldi. Altının kilogram fiyatı 95.700,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,7915 lira, satışta 1,8041 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,8160 lira, satışta 1,8288 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 10 milyar 86 milyon 365 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 4,01, en yüksek 11,25 ve ağırlıklı ortalama yüzde 10,91'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 19.00 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3901, sterlin-dolar paritesi 1,5987, yen-dolar paritesi de 75,91 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 110,43 dolardan işlem görüyor.