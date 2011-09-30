-Gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 8,34'e geriledi İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 15 Mayıs 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,56'ya, bileşik getirisi de yüzde 8,34'e geriledi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 849 milyon 518 bin 264,82 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,11 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 202,90 puan azalarak 59.555,28 puana geriledi. İkinci seansta 138,15 puan artan endeks günü 59.693,43 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 254,42 puan düşerek 59.300,86 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 909,22 puan düşerek 58.846,06 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 58.363,63 puana gerilerken, en yüksek olarak 59.743,26 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 98,25 puan artarak 88.856,27 puana, sanayi endeksi 499,89 puan artarak 50.484,89 puana yükseldi, hizmetler endeksi 130,87 puan azalarak 36.919,68 puana geriledi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,11 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 1,00 oranında değer kazanırken, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,35 oranında değer yitirdi. İkinci seansta işlem gören toplam 367 hisse senedinden 102'si değer kazandı, 192'si değer yitirdi, 73 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 673 milyon 459 bin 906 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 697 milyon 990 bin 469 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Emlak Konut, Yapı Kredi, Halk Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.619,23 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 0,75 oranında değer kazandı. Altının kilogram fiyatı 97.200,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,8499 lira, satışta 1,8629 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,8440 lira, satışta 1,8570 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 8 milyar 875 milyon 496 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 4,01, en yüksek 6,72 ve ağırlıklı ortalama yüzde 6,20'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3631, sterlin-dolar paritesi 1,5581, yen-dolar paritesi de 76,95 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 102,73 dolardan işlem görüyor.