-Gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 8,08'e düştü İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 15 Mayıs 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,29'a, bileşik getirisi de yüzde 8,08'e geriledi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 377 milyon 594 bin 252,88 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,10 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 599,31 puan artarak 61.488,39 puana yükseldi. İkinci seansta ise 660,50 puan düşen endeks günü 60.827,89 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 35,12 puan düşerek 61.453,27 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 844,99 puan düşerek 60.643,40 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 60.395,56 puana gerilerken, en yüksek olarak 61.453,27 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.048,81 puan düşerek 90.100,30 puana, sanayi endeksi 490,91 puan düşerek 51.036,12 puana, hizmetler endeksi 301,47 puan düşerek 38.372,97 puana indi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,15 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,95 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,78 oranında değer yitirdi. İkinci seansta işlem gören toplam 368 hisse senedinden 61'si değer kazandı, 256'sı değer yitirdi, 50 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 672 milyon 323 bin 227 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 3 milyar 117 milyon 505 bin 442 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, Netaş Telekom, İş Bankası (C), Halk Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1,799,15 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 0,82 oranında değer kaybetti. Altının kilogram fiyatı 104.100,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,7880 lira, satışta 1,8006 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu da alışta 1,7880 lira, satışta 1,8006 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 9 milyar 210 milyon 844 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 1,03, en yüksek 6,90 ve ağırlıklı ortalama yüzde 6,52'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3714, sterlin-dolar paritesi 1,5620, yen-dolar paritesi de 76,37 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 112,19 dolardan işlem görüyor.