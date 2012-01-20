-Gösterge tahvilde bileşik faiz yükseldi İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 4 Aralık 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,36'ya, bileşik getirisi de yüzde 10,63'e yükseldi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 585 milyon 232 bin 217,87 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,51 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 35,08 puan azalarak 54.572,81 puana geriledi. İkinci seansta 280,66 puan artan endeks günü 54.888,55 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 68,29 puan artarak 54.641,10 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 120,96 puan azalarak 54.451,85 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 54.352,60 puana gerilerken, en yüksek olarak 55.056,62 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 525,86 puan artarak 76.743,71 puana, sanayi endeksi 302,93 puan artarak 50.734,24 puana, hizmetler endeksi 81,45 puan artarak 36.026,05 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,69 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,60 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,23 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 370 hisse senedinden 168'i değer kazandı, 112'si değer yitirdi, 90 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 243 milyon 16 bin 529 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 195 milyon 62 bin 391 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Vakıflar Bankası, Akbank ve Fenerbahçe Sportif en çok işlem gören hisse senetleri oldu. -Uluslararası piyasalarda altın- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.659,60 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 0,81 oranında geriledi. Altının kilogram fiyatı 97.050,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,8196 lira, satışta 1,8324 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,8213 lira, satışta 1,8341 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 15 milyar 981 milyon 73 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 5,00, en yüksek 10,83 ve ağırlıklı ortalama yüzde 10,72'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibariyle avro-dolar paritesi 1,2932, sterlin-dolar paritesi 1,5533, yen-dolar paritesi de 77,04 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 109,58 dolardan işlem görüyor.