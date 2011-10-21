-Gösterge tahvil faizinde yılın rekoru İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,67'ye, bileşik getirisi de yüzde 9,35'e çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Dün, basit faizi yüzde 9,09, bileşik faizi yüzde 8,80'den kapanan gösterge tahvil sabah açılıştan itibaren yükseliş eğiliminde oldu ve bileşik faiz en düşük yüzde 9,19 ile en yüksek yüzde 9,35 aralığında bir seyir izledi. Bileşik faizin geldiği bu seviyeler en son geçen yılın mayıs ayında görülmüştü. Gösterge tahvilin bileşik faizi bu yılın içinde yüzde 6,86'ya kadar gerilemişti.