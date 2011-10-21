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Ekonomi

Gösterge tahvil faizi yüzde 9,47'ye çıktı İSTANBUL (A.A)

21 Ekim 2011 18:28

-Gösterge tahvil faizi yüzde 9,47'ye çıktı İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,80'e, bileşik getirisi de yüzde 9,47'ye çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Dün, basit 9,09, bileşik 8,80'den kapanan gösterge tahvil faizi sabah açılıştan itibaren yükseliş eğilimine oldu. Öğle saatlerine kadar yüzde 9,19-yüzde 9,35 aralığında seyreden bileşik faiz öğleden sonra bu seviyelerin de üzerine çıktı. Bugün valörlü işlemlerde basit yüzde 9,80, bileşik 9,47 seviyesine kadar çıkan gösterge tahvil faizi, 24 Ekim Pazartesi valörlü işlemlerde basit 10,00, bileşik yüzde 9,66 seviyelerine ulaştı. Gösterge tahvildeki bu seviyeler en son geçen yılın ortalarında görülmüştü.

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