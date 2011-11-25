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Ekonomi

Gösterge tahvil bileşik faizi yüzde 11'i gördü İSTANBUL (A.A)

25 Kasım 2011 12:28

-Gösterge tahvil bileşik faizi yüzde 11'i gördü İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde bileşik faiz 11,01 seviyesini gördü. Bileşik faizde bu seviye son olarak 31 Temmuz 2009 tarihinde görülmüştü. Şu dakikalarda faiz bir miktar geri çekilirken, gösterge kağıdın basit faizi yüzde 11,20, bileşik faizi yüzde 10,83 seviyelerinde bulunuyor. Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 10,98, bileşik getirisi yüzde 10,62 olmuştu.

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