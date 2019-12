-GOSPEL ŞARKICISI WALTER HAWKINS ÖLDÜ RIPON (A.A) - 12.07.2010 - Grammy ödüllü Amerikalı gospel şarkıcısı ve bestecisi Walter Hawkins öldü. Ünlü şarkıcının ağabeyi Edwin Hawkins, pankreas kanseriyle mücadele eden erkek kardeşinin, California'ya bağlı Ripon'daki evinde 61 yaşında hayata veda ettiğini söyledi. Siyah Amerikalılara özgü dini müzik yapan ve aynı zamanda papaz olan Walter Hawkins, California Üniversitesinde ilahiyat öğrenimi gördüğü sırada 1972 yılında ilk albümü ''Do Your Best''i çıkarmıştı. Hawkins, 1980'lerde birkaç albüm daha çıkarmış, 1980 yılında ''The Lord's Prayer'' ile Grammy kazanmıştı. Şarkıcının daha sonra çıkardığı albümler arasında haftalarca gospel müzik listelerinin ilk sırasında kalan ''Love Alive III'' ve ''Love Alive IV'' bulunuyor.