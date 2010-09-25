Görüşmenin perde arkasında neler var?

T24 - Başbakan Erdoğan'ın medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda gündemdeki konular görüşüldü. Bedelli askerlikte bir çalışmanın sürdüğünü belirten Erdoğan, Bekir Coşkun'un işten çıkarılmasıyla ilgili görüşünü de açıkladı.



Başbakan Tayyip Erdoğan gelenekselleşen Dolmabahçe buluşmalarında medya temsilcileriyle bir görüşme yaptı. Yaklaşık üç saat süren görüşmede Türkiye'nin gündeminde yer alan konular masaya yatırıldı.



Başbakan Erdoğan, anayasa değişikliği çalışmalarından teröre, bedelli askerlikten Bekir Coşkun'un işten çıkarılmasına kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.



NTV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner ve CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım Erdoğan'ın medya temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.



NTV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner görüşmeyle ilgili şunları söyledi: "Başbakan bugünkü toplantıda son dönemde merak edilen üç dört başlığı ele aldı. Kılıçdaroğlu'nun anayasa önerisini samimi bulmadığını belirtti. Çok sayıda soru soruldu. Merak edilen başlıklar gündemdekilerdi. BDP'yle yapılan görüşme konusunda Başbakan özellikle Öcalan'ın süreç içinde yer alıp almadığı konusunda net açıklama getirdi. Öcalan'ın bu süreçte yer almadığını, örgüt içinde liderlik yarışı olduğunun altını çizdi.

Bekir Coşkun'un alınmasında rolüm yok ki...

Gazeteciler olduğu için aktüel şeyler konuşuldu. Anadilde eğitim ve öğretim üzerine konuşuldu. Erdoğan öğretimin ayrı eğitimin ayrı olduğu mesajını verdi. Başbakan'a Bekir Coşkun'un Habertürk gazetesiyle yollarının ayrılmasıyla ilgili tasarrufu olup olmadığı soruldu. Erdoğan, "Alınmasında rolüm yok ki, çıkartılmasında rolüm olsun" dedi.

Bedelli askerlikte çalışma sürüyor

Bedelli askerlik konusunda enteresan bir açıklaması vardı. Başbakan Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bir çalışma yaptığını, bu çalışma önlerine gelince kararlarını vereceklerini söyledi. Bazı şeylerin hazırlanacak rapor sonunda ortaya çıkacağını gördük.

Cumhurbaşkanlığı'nda kapıyı açık bıraktı

CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım de şunları kaydetti: "12 Eylül sonrası 'kilometreyi sıfırlayalım' yaklaşımı vardı. Cumhurbaşkanlığı'na adaylık konusunda kapıyı açık bıraktı. Bu bana Süleyman Demirel'in açıklamalarını hatırlattı. O da benzer süreçten geçip aday olmuştu. Seçimlerin okulların kapanmasıyla Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Güçlü TL'den yana

Merkez Bankası'nın faizlerini yüksek bulduğunu söyledi. Başbakan uzun süredir faizlerin daha da aşağı geleceğini söylüyor. İhracatçıların TL'nin değer kaybetmesi gibi talebi vardı, Erdoğan güçlü TL'den yana olduğunu söyledi. Güçlü TL'nin Türkiye'nin lehine olduğunu belirtti. Mali kural konusunda bilinen şeyi tekrarladı, "Mali kural olsaydı yatırım yapamazdık" dedi."