Görüşmelere başlandı; İtalyan devi Milan el değiştiriyor

İtalya futbolunun en köklü kulüplerinden AC Milan el değiştirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar Bahreyn fonu tarafından satın alınmak üzere.

Investcorp, AC Milan'ı satın almakla ilgileniyor. Bahreyn merkezli yatırım fonunundan bir kaynak Reuters'a mevcut sahip Elliott Management Corporation ile görüşmelere başladıklarını söyledi.

Haberde Serie A kulübünün satın alma anlaşmasının tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 1 milyar euro'nun üzerinde bir satış masada. 42 milyar doların üzerinde varlığı olan Investcorp, özel sermaye, gayrimenkul, altyapı, kredi yönetimi ve stratejik sermaye dahil olmak üzere birçok iş koluna sahip varlık fonu olarak işlem yapıyor.

AC Milan 2018 yılında Amerikan firması Elliott Management Corporation tarafından satın alınmıştı.

Bu sezon lider konumda bulunan AC Milan, Serie A'da 18 şampiyonluğu bulunuyor. AC Milano ekibi en son 2010-11 sezonunda ligi zirvede tamamlamıştı.