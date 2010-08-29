-GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Hükümetin gelecek yıl memur maaşlarına yapılacak zam önerisini sunmasının ardından görüşmeye ara verildi. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen heyetleri, Hükümetin sunduğu zam önerisini değerlendirmek üzere toplantının yapıldığı salondan ayrıldı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen heyetleri, Hükümetin zam önerisini değerlendirdikten sonra yanıtlarını Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya bildirecek. Teklifin kabul edilmesi halinde mutabakat zaptı tutulacak, aksi halde uyuşmazlık tutanağı düzenlenecek.