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Ekonomi

GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ ANKARA (A.A)

29 Ağustos 2010 02:44

-GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Hükümetin gelecek yıl memur maaşlarına yapılacak zam önerisini sunmasının ardından görüşmeye ara verildi.  Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen heyetleri, Hükümetin sunduğu zam önerisini değerlendirmek üzere toplantının yapıldığı salondan ayrıldı.  Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen heyetleri, Hükümetin zam önerisini değerlendirdikten sonra yanıtlarını Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya bildirecek. Teklifin kabul edilmesi halinde mutabakat zaptı tutulacak, aksi halde uyuşmazlık tutanağı düzenlenecek.  

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