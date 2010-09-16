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Dünya

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ KUDÜS (A.A)

16 Eylül 2010 02:27

-GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ KUDÜS (A.A) - 15.09.2010 -  ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Yahudi yerleşim birimi hakkındaki anlaşmazlıkları çözmek için ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Mitchell, Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimi inşaatları hakkındaki sorusu üzerine, ''Çabalarımız çerçevesinde bu mesele hakkında ilerlemeler kaydetmeye devam ediyoruz'' yanıtını verdi. Bu arada Mitchell, doğrudan görüşmeler kapsamında liderlerin görüşmesine zemin hazırlamak amacıyla müzakerecilerin bir sonraki görüşmesinin de gelecek hafta yapılacağını duyurdu.      

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