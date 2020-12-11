Görüşmeler sonuç vermedi; Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen "Anlaşmasız Brexit yakın ihtimal" dedi

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Britanya Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmelerin ardından Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ticaret anlaşması olmadan ayrılmasının "en yakın seçenek" olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brüksel'de tüm gece süren zirvenin ardından 10 dakikalık bir toplantı yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Britanya'nın 31 Aralık'ta netleşecek ayrılığında bir ticaret anlaşması olup olmayacağına dair yüzde veremeyeceğini söyledi. Ancak Von der Leyen, Avrupalı liderlere "Anlaşmasız ayrılık daha yakın bir seçenek olarak görünüyor" dedi.

Britanya'nın bir ticaret anlaşmasıyla ayrılıp ayrılmayacağına dair görüşmeler pazar gününe kadar sürecek.

Britanya Başbakanı Boris Johnson da dün Londra ile Avrupa Birliği'nin bir ticaret anlaşmasına varma ihtimali olmadığını, yılbaşından sonra serbest ticareti korumada başarısız olacaklarını söylemişti.

Britanya, AB'den çıkış süreci Brexit kapsamında, 31 Aralık 2020 itibariyle ticarette AB kurallarına tabi olmayacak.