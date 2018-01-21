 (Görüşmeden görüntülerle)- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ 

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı. Konu başlığının \"Zeytin Dalı Harekatı\" olduğu belirtilen

toplantı saat 10.40\'ta başladı, saat 12.20\'de sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Detaylar

Geçilen görüntü

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-Başbakan Binali Yıldırım\'ım Vahdettin Köşkü\'ne girişi

-Vahdettin Köşkü\'ne gelen medya temsilcileri

-Genel ve detaylar



21.01.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180121064

21.01.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180121090

